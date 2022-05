Morreu Andrew Fletcher, teclista e fundador da banda britânica Depeche Mode

"Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando alguém precisava de apoio, de uma conversa animada, de se rir ou de uma cerveja gelada. Os nossos pensamentos estão com a sua família", pode ler-se no comunicado divulgado pelos Depeche Mode nas redes sociais.

Andrew Fletcher fez parte de todos os 14 álbuns de estúdio da banda formada na cidade inglesa de Basildon, no final da década de 1970.

Conhecido ao longo da sua carreira pelo apelido "Fletch", o teclista nasceu em 1961 em Nottingham, e mudou-se para Basildon, onde, no final dos anos 1970 formou a banda Composition Of Sound ao lado de Martin Gore e Vince Clarke, noticia o jornal The Guardian.

Com o recrutamento do cantor Dave Gahan, a banda mudou o nome para Depeche Mode, e o quarteto passou a desfrutar de uma grande notoriedade no início dos anos oitenta.

Com a saída de Clarke, que formou o Yazoo e depois o Erasure, Gore tornou-se o principal compositor, e com a adição de Alan Wilder o som do grupo seguiu por um caminho mais sombrio e gótico e passou a desfrutar de enorme sucesso internacional no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, acrescenta o The Guardian.