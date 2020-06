Morreu aos 55 anos o escritor Carlos Ruiz Zafón

“Hoje é um dia muito triste para toda a equipa da Planeta, que conheceu e trabalhou com ele durante 20 anos, durante os quais se forjou uma amizade que transcende o profissional”, reagiu já a editora de Carlos Ruiz Zafón, para acrescentar que, com a sua morte, esgota-se a voz literária de “um dos maiores romancistas contemporâneos”. “A Sombra do Vento” colecionou prémios e foi escolhida em 2007 por 81 escritores e críticos espanhóis e latino-americanos como uma das 100 melhores obras em Castelhano em 25 anos.





Foi com “A Sombra do Vento”, obra publicada em 2001, que Zafón ascendeu ao primeiro plano da literatura internacional. Foi o primeiro título de uma tetralogia lançada sob o título “O Cemitério dos Livros Esquecidos”. “O Labirinto dos Espíritos”, de 2016, encerrou este conjunto.



A viver em Los Angeles, o escritor natural de Barcelona trabalhava para a indústria cinematográfica de Hollywood.



