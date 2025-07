Morreu aos 90 anos o arquiteto Nuno Portas

Nascido em Vila Viçosa, em 1934, teve um "contributo decisivo na divulgação internacional dos arquitetos portugueses da geração de 60".



Após o 25 de Abril de 1974, Nuno Portas assumiu o cargo de secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, instituindo políticas de habitação que valorizavam o processo de participação pública e o direito à cidade.



Em julho de 1974, criou o programa Serviço de Apoio Ambulatório Local, por despacho conjunto com o ministro da Administração Interna, Costa Brás.



Fomentou ainda o desenvolvimento das cooperativas de habitação e contribuiu para a formação de Gabinetes de Apoio Local.



Partiu depois para Madrid, onde coordenou o processo de planeamento dos 25 municípios que constituem a Área Metropolitana da capital espanhola.



Em 1983, regressou a Portugal, como professor de Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.



Foi presidente do Conselho Científico até à jubilação.