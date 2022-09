Morreu aos 91 anos Jean-Luc Godard

O realizador de nacionalidade francesa e suíça é considerado o pai da Nouvelle Vague, a nova vaga do cinema francês.Com filmes como "Acossado", "O Desprezo" e "Alphaville", Godard acabou por coleccionar elogios junto da crítica e também influenciar, Cláudia Godinho, gerações de cineastas.O produtor de cinema Paulo Branco cruzou-se várias vezes com Godard. E destaca a ousadia deste realizador, que revolucionou o mundo da sétima arte.Os elogios do produtor de cinema Paulo Branco, dirigidos a Jean Luc Godard, no dia da morte deste realizador franco-suíço.O presidente Emmanuel Macron já reagiu a esta notícia, descrevendo Godard como um génio, e afirmando que a França perdeu um tesouro nacional.