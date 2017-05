Morreu ator brasileiro Nelson Xavier

Lusa 10 Mai, 2017, 17:43 / atualizado em 10 Mai, 2017, 17:45 | Cultura

De acordo com o portal de notícias G1, a filha do ator, Tereza Villela Xavier, utilizou a rede social Facebook para anunciar a morte do pai, devido a um cancro.



Nascido a 30 de agosto de 1941 em São Paulo, Nelson Agostini Xavier cursou Direito, mas a sua paixão pela interpretação foi mais forte.



Iniciou a sua carreira no teatro, com peças como "Eles Não Usam Black-Tie" (1958), de Gianfrancesco Guarnieri, "Chapetuba Futebol Clube" (1959), de Oduvaldo Vianna Filho, "Gente como a Gente" (1959), de Roberto Freire, e "Julgamento em Novo Sol" (1962), de Augusto Boal.



Entre os seus trabalhos no cinema estão "O ABC do Amor" (1967), "Os Deuses e os Mortos (1970), "É Simonal" (1970), "Dona Flor e seus Dois Maridos" (1976), e "A Queda" (1978), com direção de Ruy Guerra e do próprio Xavier, que rendeu ao ator um Urso de Prata no Festival de Berlim, entre outros prémios no Brasil.



Em 2010, o ator interpretou o médium Chico Xavier num filme com a direção de Daniel Filho, um trabalho de que lhe rendeu grande popularidade.



Nelson Xavier foi premiado como melhor ator no Festival de Cinema do Rio, em 2016, com o filme "Comeback", que será ainda lançado no Brasil.



Na televisão, ficou conhecido do grande público ao participar de inúmeras novelas e séries televisivas, como "Tenda dos Milagres", "O Cravo e a Rosa", "Belíssima", "A Favorita", "Renascer", "Joia Rara", ou "Gabriela".