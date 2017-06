Morreu ator inglês Peter Sallis, a voz de Wallace de "Wallace & Gromit"

Lusa 05 Jun, 2017, 19:41 | Cultura

"É com tristeza que anunciamos que o nosso cliente Peter Sallis morreu em paz, com a família a seu lado, na sexta-feira, 02 de junho", anunciou a agência Jonathan Altaras Associates, citada pelo jornal The Guardian.

Também conhecido pela série da BBC "Last of the Summer Wine", na qual foi o único ator a aparecer na totalidade dos 295 episódios, Peter Sallis foi "a primeira e única escolha" para dar voz a Wallace, disse hoje Nick Park, criador da dupla que já atravessou várias desventuras.

"Estou tão triste, mas sinto-me grato e privilegiado por ter conhecido e trabalhado com o Peter ao longo de tantos anos. Foi sempre a minha primeira e única escolha para Wallace. Conheci-o, claro, na muito popular série da BBC `Last of the Summer Wine`. Trouxe o seu dom e humor único a tudo o que fazia e continha em si a muito britânica arte do que ficava por dizer", afirmou Park, em comunicado publicado na página do estúdio Aardman.

Criada na década de 1980, a série de animação da dupla Wallace e Gromit veio a gerar múltiplas curtas e longas-metragens e a ganhar um Óscar de melhor animação pelo primeiro filme, "Wallace e Gromit: A maldição do Coelhomem", em 2005.

"Quando olho para trás, vejo que fui abençoado e afortunado por ele [Peter Sallis] ter tido a generosidade de espírito para ajudar um pobre estudante de cinema no começo dos anos 1980, quando gravámos pela primeira vez, e nenhum de nós fazia a mais pequena ideia do que Wallace e Gromit se iriam tornar", acrescentou Park.

O criador da série realçou que "a qualidade única e encantadora" de Sallis, combinada com as suas "vogais sobredimensionadas e uma performance afável" o ajudaram a conceber Wallace desde o começo: "A maneira como ele disse pela primeira vez `We`ve forgotten the Crackers, Gromit` ou apenas `Cheeeese!` levou à enorme `boca de cabide` de Wallace".