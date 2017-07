Morreu Chester Bennington, um dos vocalistas dos Linkin Park

Lusa 20 Jul, 2017, 20:28 | Cultura

A agência cita o porta-voz do médico legista do condado de Los Angeles, que adiantou que a morte está a ser investigada como "um aparente suicídio".



A notícia tinha sido avançada pelo site TMZ, segundo o qual o corpo do cantor foi encontrado numa residência na cidade de Palos Verdes Estates pelas 9h00 locais (17h00 em Lisboa).O músico era casado e deixa seis filhos.



Chester Bennington juntou-se aos Linkin Park em 1999, três anos após a formação da banda, que editou o seu álbum de estreia, "Hybrid Theory", em 2000. O disco, do qual fazem parte temas como "In the End", "Crawling" e "One Step Closer", vendeu dez milhões de cópias só nos Estados Unidos.



Ao longo da vida, o músico teve problemas com drogas e álcool. No passado, revelou ter pensado algumas vezes em suicidar-se por não conseguir lidar com o facto de ter sido abusado sexualmente em criança por um homem.



Os Linkin Park estrearam-se ao vivo em Portugal em setembro de 2003, com um concerto no Pavilhão Atlântico.



Entretanto regressaram várias vezes a Portugal, nomeadamente em 2004, para o festival Super Bock Super Rock, em Lisboa, em 2007, para o festival Alive, em Oeiras, em 2008, 2010, 2012 e 2014, para o festival Rock in Rio, em Lisboa, e, em 2009, para o festival Rock One, em Portimão.



Os Linkin Park foram, no passado fim de semana, cabeças de cartaz do festival Hellfes, em França.



A banda tinha um concerto marcado para 27 de julho, no Xfinity Center, em Mansfield, no Estado norte-americano de Massachusetts, no âmbito da digressão o seu mais recente álbum, "One More Light ", editado em maio. A 28 de julho deveriam atuar em Nova Iorque.



Além dos Linkin Park, Chester Bennington fazia também parte dos Dead by Sunrise e foi vocalista dos Stone Temple Pilots, entre 2013 e 2015.