Morreu Denny Laine cofundador dos Moody Blues e Wings

Na conta da rede social Instagram do marido, Elizabeth Hines tornou pública a morte do músico devido a uma "doença pulmonar intersticial imprevisível e agressiva".

"Eu estive à sua cabeceira, segurando a sua mão, enquanto tocava as suas canções de Natal favoritas que ele vinha cantando nas últimas semanas (...) enquanto esteve, nesta última semana, nos cuidados intensivos em suporte de vida", escreveu, partilhando uma foto do casal.

Paul McCartney disse no Instagram que estava "muito triste ao saber da morte do antigo companheiro de banda" Wings, que formou em 1971 com a mulher, Linda McCartney, após a separação dos Beatles em 1970.

Paul McCartney saudou Denny Laine como "um cantor e guitarrista excecional" e lembrou terem escrito o êxito mundial de 1977 "Mull of Kintyre".

"Tínhamo-nos afastado, mas nos últimos anos voltámos a ligar-nos e a partilhar as nossas memórias", escreveu a lenda britânica, de 81 anos.

O álbum mais conhecido dos Wings, que chegou ao topo das tabelas no Reino Unido e nos EUA, foi "Band on the Run", de 1973. A banda durou até 1981.

Denny Laine nasceu Brian Hines em Birmingham, Inglaterra, em outubro de 1944, e começou a tocar guitarra muito cedo, influenciado por Chuck Berry e Django Reinhardt.

Fundou os Moody Blues em 1964 com o pianista Mike Pinder, uma banda de rock progressivo e psicadélico, ainda oficialmente ativa, apesar de a maioria dos membros originais já ter morrido.

Paul McCartney lembrou, também no Instagram, as "grandes memórias do tempo com Denny quando os Beatles estavam em digressão com os Moddy Blues", uma banda que Laine deixou em 1965 após o primeiro álbum.