Morreu Diane Keaton

(em atualização)





A notícia foi comunicada por um membro da família.





Nascida em 5 de janeiro de 1946, em Los Angeles, Califórnia, como Diane Hall, Diane Keaton era, além de actriz, produtora e realizadora.





Foi premiada com um Oscar, um BAFTA e dois Globos de Ouro pelos seus trabalhos como actriz. Foi ainda nomeada para dois Emmy e um Tony.





Keaton ficou famosa em particular pelas suas participações em filmes como Annie Hall, Alguém Tem de Ceder, O Padrinho (I, II e III), Do Jeito Que Elas Querem (e a sua sequela), O Pai da Noiva e Amor, Casamentos e Outros Desastres.





Keaton começou sua carreira no teatro em1968, no musical da Broadway, Hair. No ano seguinte foi nomeada para o prémio Tony de Melhor Atriz Secundária, na peça cómica de Woody Allen, Play It Again, Sam.





Estreou-se no cinema como figurante em As Mil Faces do Amor, de 1970. Começou depois a ganhar destaque com o seu primeiro grande papel no cinema como Kay Adams-Corleone em O Padrinho (1972), de Francis Ford Coppola, papel que repetiu nas suas sequelas Parte II (1974) e Parte III (1990).





Diane Keaton prosseguiu a sua colaboração com Woody Allen, inicialmente com a adaptação cinematográfica de Play It Again, Sam (1972).





Seguiram-se dois filmes com o ator e realizador, Sleeper (1973) e Love and Death (1975), que a consolidaram como atriz cómica. O seu quarto filme com Allen, Groom and Bride (1977), valeu-lhe o Óscar de Melhor Atriz.





Foi ainda nomeada para um Óscar pelos seus papéis como a ativista Louise Bryant em Reds (1981), uma doente com leucemia em Marvin's Room (1996) e uma dramaturga em Alguém tem de Ceder (2003).





Ficou conhecida pelos seus papéis em filmes dramáticos como Looking for Mr. Goodbar (1977), Interiors (1978) e Crimes do Coração (1986), bem como pelos seus papéis cómicos em Manhattan (1979), Baby Boom (1987), O Pai da Noiva (1991), a sua sequela de 1995, Manhattan Murder Mystery (1993), O Clube das Divorciadas (1996), The Family Stone (2005), Finding Dory (2016) e Book Club (2018).





Diane Keaton deixa dois filhos, Dexter Keaton, Duke Keaton.