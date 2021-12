Morreu editor e jornalista João Paulo Cotrim, aos 56 anos

João Paulo Cotrim dirigiu a Bedeteca de Lisboa desde a sua abertura, em 1996, e até 2002. Durante este período organizou várias iniciativas e exposições.



Foi diretor do Salão Lisboa de Ilustração e Banda Desenhada durante quatro edições e responsável pela sua programação e dos catálogos e da mostra Ilustração Portuguesa.



Guionista para filmes de animação, João Paulo Cotrim escreveu novelas gráficas, ensaios e poesia e histórias para crianças e adultos. Foi jornalista e era editor da Abysmo.



Na sua vasta obra encontram-se novelas gráficas ("Salazar -- Agora, na Hora da Sua Morte"), ficção ("O Branco das Sombras Chinesas", com António Cabrita), ensaios ("Stuart -- A Rua e o Riso" ou "El Alma de Almada El Ímpar" -- Obra Gráfica 1926-1931), aforismos ("A Minha Gata") e poesia ("Má Raça", com Alex Gozblau), além de histórias para as infâncias ("Querer Muito", com André da Loba).



João Paulo Cotrim foi ainda professor no Ar Co, no departamento de Ilustração e BD, bem como no IADE - Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, e colaborou no Instituto Português do Livro e das Bibliotecas (IPLB).