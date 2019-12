Morreu Emanuel Ungaro aos 86 anos

Nascido em 1933 no seio de uma família de imigrantes italianos, foi o pai alfaiate quem o introduziu ao mundo da moda.



Em 1956, com 23 anos chega a Paris e é lá que conhece aquele que reconhece como o seu único mestre: o espanhol Cristobal Balenciaga.



Ungaro criou a sua a própria marca em 1965. Foi considerado o costureiro que começou a colorir as mulheres, devido às cores utilizadas nas peças.