Morreu Eugénio Barreiros dos Jafumega

O músico e os irmãos Mário e Pedro Barreiros fizeram parte primeiro do grupo Mini-Pop, nos anos 70 e formaram depois a banda Jafumega, nos anos 80, da qual Luís Portugal era o vocalista.



Foi um dos grupos responsáveis por um grande impacto no rock e pop-rock nacionais.



Músicas como "Latin'America" ou "Ribeira" são bem conhecidas.



Em 2013 regressaram ao ativo com vários concertos.