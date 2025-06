Morreu guitarrista Luís Fernando criador de "Baby Suicida"

"A música, tal como a matéria, dispersam-se no universo... Eu sou música, e sou matéria. No universo, estou. O meu último concerto na terra será dia 14 de junho pelas 9 horas da manhã, na capela da igreja da Torre da Marinha", lê-se na mensagem publicada na sexta-feira, na página oficial do autor da canção "Baby Suicida", sem indicação de local nem de data da morte.

A mensagem, sempre escrita na primeira pessoa, deixa indicações da realização do funeral, esta tarde, no Crematório de Vale Flores (confirmada à agência Lusa pelo Cemitério Municipal do Feijó, em Almada), e conclui: "Continuarei a dar-vos música no lugar onde estarei. Obrigado a todos pelos vossos aplausos!"

O guitarrista Luís Fernando nasceu em 12 de outubro de 1959. Destacou-se na década de 1980 como um dos protagonistas da guitarra `shread`, com a sua técnica "veloz e intensa", e pela canção "Baby Suicida", que escreveu para Adelaide Ferreira em 1981, colocando a parceria no centro do então chamado `rock português`.

Ao longo dos anos seguintes, a dupla conheceria novos êxitos, como "Trânsito", "Quero-Te, Choro-Te, Odeio-Te, Adoro-Te", "Penso Em Ti (Eu Sei)", com que venceu o Festival da Canção em 1985, e os álbuns "Entre Um Coco e um Adeus", de 1986, e "Amantes e Mortais", de 1989.

Luís Fernando "deixou marcas na nossa Música", escreve hoje o investigador João Carlos Callixto, especialista em música portuguesa, na sua página no Facebook.

Callixto lembra que Luís Fernando esteve "ao lado de Mafalda Veiga, Lara Li, Trovante e Luís Represas", entre outros músicos, "tendo participado com material original em colectâneas de vários guitarristas e mostrado quase sempre a sua paixão pelo rock tocado bem alto."

Os `sites` Festival da Canção e Eurovisão em Português também lembram Luís Fernando, sobretudo através de canções como "Vem Um Tempo", que Mário Sereno levou ao Festival da Canção, em 1995, e "Emoção", interpretada por Ricardo Afonso no festival de 2014, além do "clássico" "Penso em Ti (Eu Sei)".

A publicação `online` Roma Inversa, "magazine de música, discos e gear, arrojando-se na filosofia, literatura e arte", recorda que "Luís Fernando foi pivotal nos primeiros discos de Mafalda Veiga, nomeadamente no icónico `Pássaros do Sul`, preservando a sua ferocidade `shredder` em palcos de música de covers [...], enquanto se tornou mais sofisticado de guitarra eletroacústica nas mãos, fosse com Lara Li, com os Trovante, depois com Luís Represas", ou no disco de Paulo Gonzo "Dei-te Quase Tudo".

Roma Inversa recorda igualmente o papel de Luís Fernando como mestre da guitarra que "teve alunos tão proeminentes como o Ricardo Amorim, dos Moonspell".

Em 2012, a revista Arte Sonora incluiu a intervenção de Luís Fernando no tema "Amantes e Mortais" entre os dez grandes solos de sempre de guitarristas portugueses.

"Todos sabemos que este tipo de canções só pode ter grandes solos de guitarra", conclui a revista.