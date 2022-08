Morreu humorista brasileiro Jô Soares

A causa da morte de Jô Soares, já confirmada pela família, não foi divulgada.



"Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores", escreveu a ex-mulher do artista brasileiro, Flávia Pedras, na rede social Instagram.



O humorista foi o rosto de vários programas de humor no Brasil, transmitidos em Portugal pela RTP. O Programa do Jô, na TV Globo, foi o formato mais conhecido, tendo estado no ar entre 2000 e 2016.



(em atualização)