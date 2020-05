Morreu Jerry Stiller

Jerry Stiller era uma cara bem conhecida do público americano desde a década de 60, devido ao trabalho na dupla cómica Stiller and Meara, que co-protagonizava com a esposa, Anne Meara (1929-2015). Mas foi com o papel de pai de George Costanza em Seinfeld que Jerry Stiller, então já quase septuagenário, atingiria fama mundial. O megashow de comédia liderado por Jerry Seinfeld seria ainda o gatilho para a ressurreição profssional do pai do também ator Ben Stiller.











Gerald Isaac Stiller nasceu em Nova Iorque em 1927, no seio de uma modesta família americana com ascendência polaca e ucraniana. Depois de cumprir o serviço militar, obteve formação académica em Teatro. Em 1954, casou-se com Anne Meara, com quem formou uma dupla de comédia cuja atividade se manteria até à morte da atriz, em 2015. Antes, em 2007, o casal e duo cómico foi homenageado com uma invejada estrela no Passeio da Fama em Hollywood.





A solo, Jerry Stiller teve a sua grande exposição como intérprete do hilariante papel de pai de George Costanza em Seinfeld, uma das séries mais premiadas de sempre.









I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020 A notícia da morte do veterano ator, por "causas naturais", foi dada pelo filho, Ben Stiller, com quem contracenou diversas vezes em produções de Hollywood, como Zoolander.