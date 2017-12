Morreu Johnny Hallyday, o pai do rock & roll francês

Lusa06 Dez, 2017, 08:00 / atualizado em 06 Dez, 2017, 08:19 | Cultura

O músico morreu na sua casa em Marnes-la-Coquette, a oeste de Paris, para onde foi transferido após ter deixado uma clínica da capital francesa onde esteve internado seis dias, segundo um comunicado divulgado pela mulher, Laeticia.

"Johnny Hallyday partiu. Escrevo estas palavras sem acreditar. (...) Ele deixou-nos esta noite como venceu tudo ao longo da sua vida, com coragem e dignidade", escreveu.

Jean-Philippe Léo Smet, de seu verdadeiro nome, nasceu em Paris, na França ocupada de 1943. Filho da modelo Huguette Clerc e do artista belga de `music-hall` Léon Smet, viveu em Londres com a tia e o marido desta, um artista de variedades a quem `roubou` o nome artístico.

Conhecido como o "Elvis francês" era sempre comparado em França com o `rei`. Foi precisamente o tema "Loving You", do seu ídolo Elvis Presley, que o levou a decidir que queria ser cantor e tocar em estabelecimentos noturnos.

Johnny Hallyday publicou em 1960 o primeiro álbum, "Hello Johnny". Um ano depois, sai o seu grande êxito discográfico, uma versão francesa de "Let`s Twist Again", intitulada "Viens danser le twist", que se tornou disco de ouro.

A partir de então, consolidou a sua popularidade, vertendo temas clássicos do rock & roll para francês, e lançou álbuns como "Jeune Homme, Rivière... Ouvre ton Lit y Vie".

Hallyday foi uma das maiores estrelas francesas, com uma carreira de mais de 50 anos e mais de 900 canções, com 100 milhões de discos vendidos.

Entre os seus temas de rock & roll contam-se "Rester vivant", "O Carole" ou "Noir c`est noir", a versão francesa de "Black is black", de Los Bravos. Também "Au Café de l`Avenir", "Oh! ma jolie Sarah", "Gabrielle", "La fille de l`été dernier", "Allumer le feu" ou os clássicos "Mystery Train" ou "Blue Suede Shoes".

Nos concertos não faltaram também hinos de gerações como "Requiem pour un fou", "Ma gueule", "L`Idole des jeunes", "Que je t`aime", a lírica "J`ai pleuré sur ma guitare" ou temas `pop` como "Quelque chose de Tennessee".

Entre as músicas `country` destacou-se "De l`amour". Dos últimos trabalhos figuram a balada "Seul" e "Le pénitencier", uma canção emblemática da sua carreira, gravada em 1964, que é a adaptação francesa do tema `folk` norte-americano "The House of the Rising Sun", popularizado pelos The Animals.

Hallyday morreu devido a cancro do pulmão, doença que anunciou publicamente em março último.

Nos últimos anos, teve uma saúde frágil, agravada pelos excessos com álcool, drogas e tabaco. Em dezembro de 2009 foi hospitalizado nos Estados Unidos, tendo-lhe sido provocado coma induzido devido a um grave problema respiratório.

No passado dia 17 de novembro foi hospitalizado de urgência devido a uma insuficiência respiratória, tendo sido submetido a uma nova sessão de quimioterapia.