Morreu José Duarte, autor do "Cinco minutos de Jazz"

José Duarte foi responsável pela divulgação do Jazz no país. Dizia a propósito que era "a melhor música inventada no século XX".



Participou em vários programas de televisão e em festivais.



O Presidente da República já lamentou a perda. Lembra que José Duarte recebeu a Medalha de Mérito Cultural e o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.



Morreu na última madrugada, em Lisboa.