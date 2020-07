Morreu Kelly Preston

A morte foi confirmada plo marido, John Travolta,... na conta da rede social Instagram.



Kelly Preston participou em filmes como "Twins", "Jerry Maguire" e "The Cat in the Hat".



Preston e Travolta casaram-se em Paris em 1991, enquanto esperavam o primeiro filho. Em janeiro de 2009, perderam esse filho, que tinha 16 anos, vítima de doença crónica.



O casal teve mais dois filhos.