Morreu marionetista, ator e locutor José Henrique Neto

"A Unima Portugal manifesta o seu pesar pelo óbito de um dos seus membros, o marionetista e também ator, encenador, tradutor e locutor José Henrique Neto", disse a instituição, num comunicado.

José Henrique Hermenegildo Neto nasceu a 25 de dezembro de 1955 em Luanda, Angola, e mais tarde viveu na África do Sul, onde iniciou em 1977 uma carreira profissional como ator que se prolongou durante 46 anos.

Após estudar, em 1983, no Drama Studio, em Londres, José Henrique Neto fixou-se em Portugal no ano seguinte.

Como marionetista, fez parte da equipa inicial das Marionetas de Lisboa em 1985 e desenvolveu vários projetos com a sua estrutura Folia, tendo dado voz à mensagem do Dia Internacional da Marioneta difundida em 21 de março de 2022.

Esteve ainda ligado a outros projetos e estruturas, nomeadamente como ator, tradutor ou encenador no Teatro da Garagem, no Teatro da Trindade, no Teatro Nacional D. Maria II, nos Lisbon Players ou com o Teatro Extremo.

José Henrique Neto teve presença assídua em produções de cinema e televisão, incluindo O Judeu, de Jom Tob Azulay (1985), Um Homem não é um Gato, de Marie Brand (2001), Os Maias, de João Botelho (2014) e Sol de Inverno, uma novela da TVI (2013-2014).

Como tradutor, locutor e narrador de documentários, teve uma extensa colaboração com a RTP, desde 1988.

Em 2018, José Henrique Neto viria a obter o grau de mestre em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema.

"A comunidade dos marionetistas portugueses, representada pela Unima Portugal, perdeu um dos seus mais queridos e valorosos companheiros", disse, no comunicado, o presidente da Unima, Ildeberto Gama.