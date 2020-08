Morreu Mercedes Barcha a mulher de Gabriel Garcia Marquez

"Soube com grande tristeza da morte de Mercedes Barcha", escreveu na rede social Twitter a secretária da Cultura mexicana, Alejandra Frausto. "As nossas profundas condolências".



A causa da morte de Mercedes Barcha, que residia desde 1961 no México, não foi divulgada oficialmente. De acordo com os meios de comunicação social colombianos, a mulher do prémio Nobel da Literatura em 1982 sofria de problemas respiratórios.



Garcia Marquez, nascido em Aracataca, na Colômbia, em 1927, morreu em 2014 no México.



O presidente colombiano, Ivan Duque, enviou condolências à família de Mercedes Barcha.



"Hoje (sábado) morreu no México Mercedes Barcha, o amor da vida do nosso Nobel Gabriel Garcia Marquez e a sua companheira incondicional", escreveu Duque, manifestando "toda a solidariedade" da Colômbia com a família.



A Fundação Gabriel Garcia Marquez para o novo jornalismo ibero-americano precisou que Mercedes Barcha tinha morrido "na sua casa no México, onde se instalou com Gabo (diminutivo do escritor) em 1961".



Garcia Marquez e Mercedes Barcha casaram em 1958 e viveram juntos até à morte do escritor.



Descendente de imigrantes egípcios, Mercedes Barcha nasceu e viveu em Magangue, na Colômbia, onde o pai era proprietário de uma farmácia. Garcia Marquez conheceu a mulher em 1941, quando tinha 13 anos e ela 9, quando acompanhava o pai, de aldeia em aldeia, para propor medicamentos.



O casal teve dois filhos, Gonzalo e Rodrigo, um desenhador e o outro realizador e produtos de cinema e de televisão.