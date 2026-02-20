Cultura
Morreu o ator de "Anatomia de Grey" Eric Dane
O ator tinha sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em abril do ano passado.
Faleceu na noite de quinta-feira ao ator norte-americano Eric Dane, conhecido pela sua participação nas séries Anatomia de Grey, onde fazia do médico Mark Sloan, e Euforia, onde fazia de Cal Jacobs.
“É com profunda tristeza que comunicamos que Eric Dane faleceu na quinta-feira à tarde após uma corajosa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica”, comunicou a família.
O ator tinha sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em abril do ano passado, uma doença rara que afeta os neurónios responsáveis pelos movimentos do corpo.A causa da doença ainda é desconhecida e o diagnóstico leva 11 meses, em média, para ser feito.
Os primeiros sintomas são problemas de respiração, de fala, para além da perda de controlo muscular nas mãos e atrofia muscular nas pernas.
Nas redes sociais, multiplicam-se os tributos ao ator.
À revista Variety, o criador de Euphoria, Sam Levinson, afirmou que “ser seu amigo foi uma bênção”, com a atriz Kim Raver, que faz de Teddy Altman na série Anatomia de Grey, a recordar no Instagram que “Eric era uma luz”, tendo enviados as suas condolências à família.
