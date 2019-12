Morreu o ator norte-americano Danny Aiello

"O mundo perdeu um dos seus melhores atores, que era também um ser humano maravilhoso", disse Jennifer De Chiara, citada pelo , disse Jennifer De Chiara, citada pelo USA Today

Conhecido, principalmente, pelo seu papel como dono de uma pizaria, "Sal's Famous Pizzaria", no filme de Spike Lee – o qual lhe valeu uma nomeação para o Óscar de Melhor ator Secundário nos Óscars de 1989 – Danny Aiello "fará falta". Foi assim que a sua agente, Jennifer de Chiara, se referiu ao ator quando anunciou o falecimento esta sexta-feira.





O ator italo-americano Daniel Louis Aiello Jr. nasceu em Nova Iorque em 1933, e era casado com Sandy Cohen, com quem teve quatro filhos, desde 1955.







Entrou no mundo do cinema em 1973, no seu primeiro filme "Toca o Tambor Devagar", de John HancocK, contracenando com Robert de Niro. Participou também em filmes como "O Padrinho: Parte II" de Francis Ford Coppola, "Era Uma Vez na América" de Sergio Leone ou "Rosa Púrpura do Cairo" de Woody Allen. Em 1992, representou Jack Ruby - o assassino de Lee Harvey Oswald - em "Ruby, A Conspiração do Silêncio" realizado por John Mackenzie.





Em 2004 lançou o seu primeiro single, "All of me". No seguimento desta música, o ator e produtor lançou vários álbuns e andou em tourné com a sua banda.





Durante a sua carreira, particiou em mais de 100 papéis, incluindo em filmes que vão estrear no próximo ano: "The Italy Boys", "The Black Caesar", "Hereafter Musical" e "One Moment".