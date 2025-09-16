Morreu o ator Robert Redford

Robert Redford é um dos principais nomes de Hollywood, a AFP também o recorda pela “beleza insolente”, foi uma das estrelas de cinema mais marcantes da década de 1970, transitando com facilidade entre a nova vaga de Hollywood e a indústria cinematográfica tradicional.





Interpretou grandes clássicos como “Dois Homens e um Destino” (1969),“Os Homens do Presidente” (1976), “África Minha” (1985), por exemplo.





Nasceu Charles Robert Redford em 1936 e cresceu em Los Angeles.



Depois de ter sido expulso da Universidade do Colorado, estudou representação na Academia Americana de Artes Dramáticas.



O sucesso no cinema chegou em 1965 com um papel marcante como estrela de cinema bissexual em “O Estranho Mundo de Daisy Clover”, ao lado de Natalie Wood. O desempenho valeu-lhe a nomeação para um Globo de Ouro.





Foi nomeado uma vez para o Óscar de Melhor Ator com o filme “A Golpada” (1973).





Da longa carreira que teve destaca-se ainda a realização que lhe valeu o Óscar de Melhor Realizador em 1980 com o filme “Gente Vulgar”, uma película que também marcou a sua estreia atrás das câmaras.





Robert Redford também foi produtor e um apoiante influente de filmes independentes tendo sido co-fundador do Festival de Cinema de Sundance.







Em 2002 recebeu um Óscar honorário pela carreira.

Foto: EPA Foto: EPA





ecologista, empenhado, independente e próspero. Robert Redford encarnou um certo rosto solitário da América:





Morreu esta terça-feira aos 89 anos, durante a noite enquanto dormia, em casa no Utah, de acordo com a empresa que o representava.



