Morreu o ator Tim Curry

A morte de Tim Curry foi avançada pelo site TMZ e confirmada ao The New York Times pela agente do ator, Marcia Hurwitz.





A causa da morte não foi divulgada, mas Curry tinha vários problemas de saúde após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) grave em 2012.





Curry atuou em inúmeros filmes, frequentemente como vilão. O seu papel mais conhecido foi o do Dr. Frank N. Furter, na extravagante comédia musical de terror "The Rocky Horror Picture Show", em 1975.



Ao longo da carreira foi também, entre outros, o palhaço Pennywise, na minissérie de televisão “It” (1990), uma adaptação do livro de Stephen King, Rooster Harrigan, em “Annie” (1982), e o concierge de um hotel em “Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque” (1992).





Em 1992 estreou-se a dar voz a personagens de filmes e séries de animação, em “As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical”. “Hubie, o Pinguim” (1995), “Rugrats: O Filme” (1998) e “Barbie: O Quebra-nozes” (2001).





A carreira de Curry passou também pelo teatro, tendo sido nomeado três vezes para o Prémio Tony pelos seus papéis na Broadway. Foi nomeado em 1981 pelo seu papel de Mozartin em "Amadeus", em 1993 por "My Favorite Year" e em 2005 pelo seu papel de Rei Artur na série de comédia "Monty Python's Spamalot". Apesar de nunca ter vencido em nenhuma categoria, em 2015 foi homenageado com o Prémio Carreira.





Nascido em abril de 1946 em Cheshire, no noroeste de Inglaterra, Tim Curry começou por pisar os palcos do West End, em Londres, tendo integrado o elenco do musical “Hair” em 1968.



Depois, atuou noutros palcos, interpretando textos de William Shakespeare, Bertolt Brecht, Georf Büchner e Tom Stoppard.





Curry retirou-se de uma produção teatral britânica em 2011 devido a problemas de saúde. Em 2013, o seu agente anunciou que o ator tinha sofrido um AVC, mas estava a recuperar "com muito bom humor". A partir daí, Curry passou a usar cadeira de rodas e reduziu a sua carga de trabalho. Em 2024, porém, regressou ao grande ecrã, atuando no filme de terror "Stream".





c/agências