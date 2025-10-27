Morreu o baterista de jazz Jack DeJohnette, aos 83 anos

Nascido em Chicago em 1942, Jack DeJohnette fez parte das principais formações de jazz a partir da década de 1960, tocando com músicos como Herbie Hancock e Miles Davis, nomeadamente no álbum "Bitches Brew" do trompetista, que marcou a música de fusão na viragem para os anos 1970.

DeJohnette fez parte do trio do pianista Keith Jarrett, com o contrabaixista Gary Peacock, lançando em conjunto alguns dos álbuns mais celebrados pela crítica nos últimos 40 anos, como "Bye, bye, Blackbird", de homenagem a Miles Davis, "Still Live", "Somewhere", "After The Fall", "Always Let Me Go" e os dois volumes de "Standards".

O pianista Bill Evans, o saxofonista Jackie McLean e as cantoras Abbey Lincoln e Betty Carter contam-se entre outros músicos de jazz com quem trabalhou.

DeJohnette atuou por diversas vezes em Portugal, sobretudo no festival Jazz em Agosto, da Fundação Calouste Gulbenkian, como aconteceu em 2010, num duo com o saxofonista John Surman.

Em 2018, encerrou o festival Mimo, em Amarante, com o quarteto Hudson, formado para comemorar os 75 anos do baterista, acompanhado pelo baixista Scott Colley, o teclista John Medeski e o guitarrista John Scofield.