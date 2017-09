Morreu o Bispo do Porto: Um homem de opinião que cativava pelo exemplo

O Bispo que não era político, quando a politica era a da Justiça Social não se coibia de dar recados.



Marcelo Rebelo de Sousa reconhece a D. António o papel fundamental de agitador de consciências ao homem que fez questão de defendeu, sempre, o dever moral do diálogo.



No Jornal 2 o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social lembra um "Homem Bom", e um "Homem de Opinião que cativava", como explica o amigo, não apenas pela palavra, mas pelo facto de assumir sempre ser alguém que dava o exemplo estando no terreno.



"Ninguém se sentia inferior junto a ele", afirma Lino Maia que revela a história do dia de Natal de 2014 em que D. António convida para almoçar um sem abrigo que lhe pediu uma esmola à saída da missa na Sé Catedral.



O convite seria o início de um processo de ressocialização. Um gesto de entrega e solicitude que espelha a marca de proximidade com que o Bispo do Porto impregnou a sua conduta à frente de uma diocese que acabaria por crescer atraindo não apenas os mais necessitados, mas também os mais jovens.



Porto e Gaia decretaram três dias de luto municipal. Aveiro, onde D. António Francisco dos Santos também foi bispo durante sete anos, um. Tempo para refletir sobre um apelo que recorrentemente fazia: o da responsabilização individual à escala das coisas simples do dia-a-dia.



Paris, onde D. António se formou em Filosofia e Sociologia, servia lembrar deveres de cidadania. A Liberdade para pensar diferente, mas também a Igualdade de direitos, e a Fraternidade que deve, em todos os casos, mobilizar.



Nascido a 29 de agosto de 1948, Cinfães, Viseu, António Francisco dos Santos foi ordenado padre em dezembro de 1972.



A sua ordenação episcopal ocorreu em março de 2005, na Sé de Lamego, já depois de ter sido nomeado como Bispo Auxiliar de Braga em dezembro do ano anterior. Dois anos depois, foi indicado para bispo de Aveiro onde ficaria conhecido por ter dado corpo à "Cristoteca", uma festa de animação noturna semelhante a uma discoteca.



Francisco dos Santos marcou presença na iniciativa, importada do Brasil para aproximar jovens da Igreja Católica e manteve-se na festa até de madrugada, admitindo ser habitual ficar acordado até tarde, a trabalhar.



Assumiu funções como bispo do Porto a 05 de abril de 2014 numa cerimónia privada, no Paço Episcopal, sucedendo a Manuel Clemente que se tornou Patriarca de Lisboa.



Na primeira homilia deixou claro uma das suas principais preocupações: "Os pobres não podem esperar".



O corpo de D. António está em câmara ardente na Sé Catedral do Porto. O funeral realiza-se quarta-feira, às três da tarde.