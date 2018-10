Morreu o cantor e compositor Charles Aznavour

RTP01 Out, 2018, 13:30 / atualizado em 01 Out, 2018, 16:13 | Cultura

“Não sou velho, sou idoso. Não é o mesmo”, dizia Shahnourh Varinag Aznavourian, nascido em Paris, a 22 de maio de 1924. Filho de um casal de emigrantes arménio, um cantor e uma atriz que esperavam por um visto para os Estados Unidos, conservou ao longo da vida as ligações com a comunidade dos pais.



Por altura do 60º aniversário do genocídio arménio, em 1975, Aznavour escreve “Ils sont tombés” ("Eles caíram"). Em 1988, criou a fundação "Aznavour para a Arménia”, que a 7 de dezembro registou um sismo de 6,9 na Escala de Richter. Escreveu, para fins de solidariedade, a canção “Para ti Arménia”, interpretada por diversos músicos franceses.

Charles Aznavour atuou em dezembro de 2016, em Portugal, e escreveu um fado para Amália Rodrigues, "Aïe Mourrir pour toi", por quem confessara um profunda admiração e amizade.Nos últimos meses, Charles Aznavour teve de anular alguns concertos em consequência de uma crise de rins e de uma fratura do braço.

O cantor francês mais conhecido no estrangeiro tinha regressado de uma digressão pelo Japão. Tinha concertos agendados para Bruxelas, em outubro, e Paris, em novembro, seguido de uma pequena digressão por França.

O Presidente de França é um admirador do músico. De acordo com os colegas de curso, o jovem Emmanuel Macron era um competente intérprete dos maiores sucessos de Aznavour ao karaoke. O Presidente francês já lamentou a morte de Charles Aznavour.



Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de trois générations. Ses chefs-d’œuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 de outubro de 2018

“Sucesso tardio”

“Tive uma carreira inesperada mas exemplar”, declarou o último grande nome da canção francesa à Agência France-Presse, justificando ser “tudo uma questão de sorte”. Aznavour não refere, contudo, o talento e a persistência para impor os seus 1,65m e voz atípica – tinha sido chamado pela crítica de “Aznovoice” (“não tem voz”) – na indústria da música e do cinema.







“Críticas à parte, fui servido: foi dito que eu era pequeno, feio, que não devemos deixar cantar os enfermos”, evocou.





Charles Aznavour começou como figurante no teatro e no cinema, almejando uma carreira na representação.





Com Pierre Roche, que conhece num cabaret parisiense durante a guerra, dá início à carreira musical. Começam por cantar em dueto, depois Pierre Roche passa a acompanhar Aznavour ao piano. A parceira termina em 1949, mas entretanto Aznavour havia conhecido Charles Trenet e Edith Piaf, que juntamente com Constantin Stanislavski et Maurice Chevalier, considerava os seus “quatro pontos cardeais".



Para Edith Piaf, que acompanhou ao piano durante oito anos, escreveu “Odeio os domingos”, entre outras canções. O tema foi rejeitado pela cantora, mas depois interpretado por Juliette Gréco.



O sucesso como intérprete para Aznavour só chegou em meados dos anos 50, com atuações na sala de concertos Olympia. Em 1963, apresenta-se no Carnegie Hall, em Nova Iorque, e inicia uma digressão mundial, atuando pela primeira vez na Arménia dos seus antepassados.





Nos anos 90, atua durante um mês no Palácio do Congresso, em Paris, com Liza Minelli e compra as edições musicais Raoul Breton.