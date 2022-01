Morreu o cantor norte-americano Meat Loaf

"É com o coração partido que anunciamos que o incomparável Meat Loaf partiu esta noite, com a esposa Deborah ao seu lado", é referido na mensagem.

Além da carreira de sucesso no rock, em que chegou a vender mais de 43 milhões de cópias num dos seus álbuns ("Bat Out Of Hell"), Meat Loaf, nome artístico de Marvin Lee Aday, teve também destaque em programas de televisão, em filmes como "Fight Club", de David Fincher (1999), e em comédias musicais como "Rocky Horror Picture Show" (1975).