Morreu o compositor britânico Simon Bainbridge

", escreveu, na sua página oficial na rede Twitter, a casa editora do grupo Wise Music Classical, que publicava as obras do compositor.Simon Bainbridge nasceu em Londres, em 1952, estudou composição com John Lambert, no Royal College of Music, e com Gunther Schuller, em Tanglewood, nos Estados Unidos.

Bainbridge foi também um professor que marcou gerações, tendo liderado os departamentos de composição da Royal Academy of Music e do Royal College of Music. Lecionou igualmente na Juilliard, em Nova Iorque, no Conservatório de Música de Boston, na Universidade de Yale e no Conservatório de Música de Nova Inglaterra.