Morreu o compositor e maestro Álvaro Salazar, fundador da Oficina Musical

Álvaro Salazar nasceu no Porto, em 1938, estudou no Conservatório Nacional de Lisboa, onde foi professor de Composição, funções que também exerceu na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Porto, atual Faculdade de Artes Performativas, que reagiu na sua página oficial no Facebook à morte do compositor.

Para esta faculdade, Álvaro Salazar "foi uma referência incontornável no ensino, na criação artística e na divulgação da música dos séculos XX e XXI, deixando um legado de enorme relevância para sucessivas gerações de estudantes, intérpretes, compositores e investigadores", que contribui "significativamente para o desenvolvimento da música contemporânea em Portugal e para a afirmação de uma cultura musical aberta, crítica e inovadora".

De acordo com a Oficina Musical, "a cerimónia de despedida" realiza-se hoje, a partir das 15:00, no Tanatório de Matosinhos.