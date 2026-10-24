Morreu o compositor e maestro Álvaro Salazar, fundador da Oficina Musical

Morreu o compositor e maestro Álvaro Salazar, fundador da Oficina Musical

O compositor, maestro e professor Álvaro Salazar morreu na sexta-feira, anunciou hoje a Oficina Musical, grupo dedicado ao estudo e divulgação da música contemporânea, que fundou.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: DR/ ESMAE

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Álvaro Salazar nasceu no Porto, em 1938, estudou no Conservatório Nacional de Lisboa, onde foi professor de Composição, funções que também exerceu na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Porto, atual Faculdade de Artes Performativas, que reagiu na sua página oficial no Facebook à morte do compositor.

Para esta faculdade, Álvaro Salazar "foi uma referência incontornável no ensino, na criação artística e na divulgação da música dos séculos XX e XXI, deixando um legado de enorme relevância para sucessivas gerações de estudantes, intérpretes, compositores e investigadores", que contribui "significativamente para o desenvolvimento da música contemporânea em Portugal e para a afirmação de uma cultura musical aberta, crítica e inovadora".

De acordo com a Oficina Musical, "a cerimónia de despedida" realiza-se hoje, a partir das 15:00, no Tanatório de Matosinhos.

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