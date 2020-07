Morreu o compositor italiano Ennio Morricone

Morricone compôs a banda sonora de cerca de 400 filmes, entre os quais “Cinema Paraíso”, “O Bom, o mau e o vilão” ou “Por um punhado de dólares”. O seu nome ficou, porém, fortemente associado ao do diretor Sergio Leone, com quem trabalhou no clássico “Era uma Vez na América”.





O seu trabalho valeu-lhe um prémio Óscar honorífico em 2006 e outro de Melhor Banda Sonora dez anos depois, em 2016, pelo tema de “Os Oito Odiados”, do realizador Quentin Tarantino.





Quando convidado para compor a melodia do filme de Tarantino, Morricone começou por recusar a proposta. Mais tarde acabou por aceitar, desde que o realizador lhe permitisse “uma total rutura com o estilo de filmes de faroeste” que tinha escrito 50 anos antes.







Venceu ainda Globos de Ouro, Grammys e prémios BAFTA. Ainda no mês passado tinha recebido o prémio Princesa das Astúrias das Artes, juntamento com o também compositor John Williams.











Trabalhou em quase todos os géneros do cinema, do terror à comédia, passando pelo faroeste, e algumas das suas melodias tornaram-se mais conhecidas do que os filmes em si.





Utilizava muitas vezes instrumentos não convencionais nos seus temas, tais como a harpa do judeu, harmónica, trompetas mariachi, corne inglês ou ocarina. As suas músicas eram habitualmente acompanhadas por sons reais como assobios, chicotes ou tiros.





Sempre tentou que o público não o associasse exclusivamente aos filmes de faroeste, relembrando várias vezes que teve uma vida criativa em muitas outras áreas antes e depois dos filmes em que trabalhou com o realizador Sergio Leone.



“Não percebo como, depois de todos os filmes que fiz, as pessoas continuam a pensar no ‘Por um punhado de dólares’. As pessoas estão paradas no tempo, há 30 anos”, lamentou o Maestro, como era conhecido em Itália, à agência Reuters em 2007.



“A minha produção para filmes de faroeste é talvez uns 7,5 ou 8 por cento do total de coisas que eu fiz”, acrescentou na altura.







O prestigiado compositor morreu em Roma, depois de ter partido o fémur numa queda, de acordo com a agência de notícias Ansa.





(em atualização)