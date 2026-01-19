Morreu o costureiro Valentino

"Valentino Garavani faleceu hoje na sua residência em Roma, rodeado pelos seus entes queridos", anunciou a fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti no Instagram.





O velório será realizado na quarta e quinta-feira, enquanto o funeral terá lugar em Roma na sexta-feira, às 11h00.





Ludovico Clemente Garavani, conhecido como Valentino, e a quem a agência de notícias italiana Ansa apelida de "gigante da moda", nasceu em Voghera, na região da Lombardia, em 1932.





Fundador da marca homónima, Valentino entrou no mundo da moda em 1950. Mudou-se para Paris para estudar quando era adolescente.



Ao longo da vida, criou um império no mundo da moda com peças icónicas, sempre com a mulher no centro das criações. Atingiu o auge da alta-costura e introduziu uma nova cor no mundo da moda, o chamado "Vermelho Valentino".



Valentino foi considerado, ao lado de Giorgio Armani e Karl Lagerfeld, o último dos grandes estilistas. O estilista italiano inventou a alta-costura romana, cujas linhas sensuais e intemporais cativaram mulheres de todo o mundo durante quase meio século.



De Elizabeth Taylor a Ava Gardner, Lana Turner e Audrey Hepburn, até Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow, Valentino construiu a sua reputação ao vestir e cultivar relações com a elite de Hollywood.





O seu sucesso foi imenso nos Estados Unidos e em 1970 tornou-se o primeiro estilista italiano a abrir uma boutique em Nova Iorque.



A partir de então, Valentino, considerado o porta-voz da alta-costura italiana, combinou o artesanato italiano, a alta-costura francesa e o prêt-à-porter americano.







Depois de celebrar os seus 45 anos de carreira em 2007 e de terminar o seu último desfile em lágrimas, Valentino reformou-se em janeiro de 2008.

