Morreu o dirigente comunista Rúben de Carvalho

Se a Festa do Avante tivesse rosto, bem poderia ser Rúben de Carvalho.

O cartaz cultural foi a marca de Rúben e da Festa desde a primeira edição.



Foi jornalista em várias redacções. Aderiu ao PCP em 1970. Foi deputado, vereador nas Câmaras de Setúbal e de Lisboa.



Actualmente era o único membro do comité central do PCP que tinha passado pelas prisões da ditadura.