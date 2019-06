Morreu o histórico dirigente comunista Ruben de Carvalho

RTP11 Jun, 2019, 10:14 / atualizado em 11 Jun, 2019, 11:38 | País

Ruben de Carvalho nasceu em Lisboa a 21 de julho de 1944 e teve uma intervenção ativa na luta antifascista desde jovem.







Foi chefe de redação da Vida Mundial, redator coordenador do jornal O Século e chefe de redação do semanário Avante!, a partir da primeira edição do jornal, em abril de 1974, e até junho de 1995. Fazia também parte da organização do festival desde o seu início, em 1976.





Foi membro das “comissões juvenis de apoio” à candidatura do General Humberto Delgado em 1958 e esteve preso durante o Estado Novo.





A ativa intervenção no movimento estudantil levou a “perseguições constantes por parte da polícia do regime fascista”, conforme refere a nota de pesar do PCP. Foi preso em 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965/1966 e de novo em 7 de Abril de 1974.





Depois do 25 de Abril, foi chefe de gabinete do Ministro Sem Pasta, Francisco Pereira de Moura, no I Governo Provisório, e deputado à Assembleia da República.





Dirigiu, entre 1986 e 1990, a rádio local Telefonia de Lisboa, na qual produziu e realizou diversos programas. Foi membro do Conselho de Opinião da RTP em 2002. Produzia, desde 2009, o programa “Crónicas da Idade Midia” e participou no programa “Os Radicais Livres” na Antena 1.







Era atualmente responsável na CML pelo Roteiro do Antifascismo e membro do Comité Central do PCP.

"Vida de intervenção e de luta"



O Partido Comunista Português lamentou a morte, referindo-se ao ex-dirigente como um “intelectual comunista” que “assumiu uma intervenção destacada na atividade do Partido, tendo desempenhado importantes tarefas, cargos e responsabilidades”.





“Ruben de Carvalho teve uma vida de intervenção e de luta na resistência antifascista, no movimento associativo estudantil, abraçou com intensidade a Revolução de Abril e defendeu os seus valores e conquistas”, lê-se na nota de pesar.



“Destacou-se no jornalismo, na imprensa e na rádio. Deixou à sociedade portuguesa um contributo de grande relevo no conhecimento da música, na sua dimensão artística, cultural e social, no plano nacional e internacional, das suas raízes populares à sua dimensão erudita”.







“Ao longo de toda a sua vida, Ruben de Carvalho empenhou-se na luta, com o seu Partido, pela liberdade e a democracia, por uma sociedade nova liberta da exploração e da opressão, o socialismo e o comunismo”, acrescenta a nota.



“Homem de vasta cultura”

Em declarações à RTP, Carlos Carvalhas, antigo secretário-geral do PCP, considerou Ruben de Carvalho um "amigo e um camarada, um homem de uma vasta cultura e de uma grande curiosidade".



Era um "homem prático" e de "uma grande capacidade de realização", empenhado partidariamente, considerou Carvalhas. "É uma grande perda" não só para o PCP, como para a cultura e para o país. "Foi sempre fiel aos seus princípios e coerente com os seus ideais", acrescentou.





Na área da cultura, Ruben de Carvalho escreveu os livros Dossier Carlucci-CIA, Festas de Lisboa, As Músicas do Fado, Seis Canções da Guerra de Espanha, Um Século de Fado, Histórias do Fado, tendo ainda organizado o livro póstumo As Palavras das Cantigas de José Carlos Ary dos Santos.



Produziu diversos discos e espetáculos, nomeadamente "Uma certa maneira de cantar", "A Internacional", "Pete Seeger em Lisboa", "25 Canções de Abril", "Lisboa Cidade Abril", "Carvalhesa", "Grândolas", entre outros.

“Perdemos um dos melhores”

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, acredita que hoje se perdeu "uma das melhores pessoas no âmbito nacional".



"Não só pelo seu passado, pois foi um antifascista que lutou pela liberdade e pela democracia, como depois teve um papel preponderante a seguir ao 25 de Abril, para a afirmação dos direitos, liberdades e garantias".



"Sempre foi um amigo da CGTP e dos trabalhadores portugueses, sempre teve uma intervenção de grande solidariedade com aqueles que mais sofriam", defendeu Arménio Carlos.



"A cultura portuguesa perde hoje um vulto importante da história do país", já que "tinha uma relação de grande conhecimento e aprofundamento daquilo que era a cultura aos mais variados níveis".



"Creio que este é um momento triste para todos, independentemente dos posicionamentos políticos", acrescentou. "Perdemos um dos melhores e há que recordá-lo e, sobretudo, seguir o seu exemplo".







(em atualização)