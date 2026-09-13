Morreu o editor belga de BD Yves Schlirf que pôs o espaço francófono a ler "Naruto"

Yves Schlirf, que dedicou cerca de 50 anos de trabalho à divulgação de banda desenhada, era atualmente diretor-geral da Dargaud na Bélgica, diretor editorial da Dargaud Benelux e das edições Blake & Mortimer.

Em 1996, após várias viagens ao Japão, fundou a Kana, uma editora especializada em manga, criada dentro da Dargaud, que lançou muitos dos grandes nomes do género nos países francófonos, incluindo "Naruto", "Saint Seiya", "Detective Conan", "Slam Dunk", "Hunter x Hunter" e "Yu-Gi-Oh!".

Em comunicado, as editoras Dargaud e Kana elogiaram o talento do antigo livreiro em Bruxelas, "aliado a uma curiosidade insaciável" que o tornava um editor "em sintonia com as principais séries populares".

No mundo da banda desenhada franco-belga, Yves Schlirf foi o editor da bem-sucedida série "XIII", criada na década de 1980 e escrita pelo seu amigo Jean Van Hamme.

Também supervisionou a série "Blake & Mortimer", relançada após a morte, em 1987, de Edgar P. Jacobs, que a tinha criado em 1946.

"Yves Schlirf ainda estava a preparar um álbum comemorativo do 80.º aniversário de `Blake & Mortimer`, com foco nas personagens secundárias da série", segundo as editoras Dargaud e Kana.

Como diretor editorial da Dargaud Benelux, supervisionou o lançamento dos títulos "Pin-Up", de Yann e Berthet, "Murena", de Dufaux e Delaby, "Le Scorpion", de Desberg e Marini, "La Complainte des landes perdues", de Dufaux e Rosinski, e outros, de acordo com o comunicado de imprensa.