Morreu o encenador norte-americano Bob Wilson, que deu vida aos palcos de teatro e ópera

"Estamos devastados por anunciar a morte de Robert M. Wilson, artista, diretor de teatro e ópera, arquiteto, cenógrafo e iluminador, artista visual", escreveu a fundação que preserva a sua obra, numa publicação no Instagram, acrescentando que Bob Wilson "morreu pacificamente".

O encenador, que trouxe a Portugal várias das suas criações, e dirigiu "O Corvo Branco", de Philip Glass e Luísa Costa Gomes, teve em cena em Lisboa, no S. Luiz - Teatro Municipal, no passado mês de março, a peça "Pessoa -- Since I`ve been me", inspirada no autor do "Livro do Desassossego", que estreara no ano passado em Itália.