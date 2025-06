Morreu o escritor britânico Frederick Forsyth

Forsyth destacou-se ao usar as suas experiências de vida para o mundo do romance. Usou, por exemplo, as experiências como repórter em Paris para escrever "O Chacal" em apenas 35 dias. O thriller viria a ser rejeitado por várias editoras numa altura em que estava desempregado, mas tornou-se no seu maior sucesso e rampa de lançamento como autor bem-sucedido.





"[Estava] sem dinheiro, endividado, sem apartamento, sem carro, sem nada, e pensei: 'Como é que posso sair deste buraco?' E pensei na solução mais louca: escrever um romance", disse.





O livro conta uma história, datada de 1963, em que um homem inglês é contratado para assassinar o então presidente francês, Charles de Gaulle. Chacal foi adaptado para filme logo em 1973, dois anos após o lançamento. Mais recentemente, foi adaptado também para série de televisão, no ano passado.





A vida do autor como repórter mas também como piloto da Royal Air Force e informador do MI6 serviu para preencher as páginas de romances vários. O seu método consistia em viajar e isolar-se durante alguns meses para escrever.



Para redigir "O Arquivo de Odessa" (1972), sobre a caça de antigos nazis, conheceu Simon Wiesenthal. Para "Os Cães de Guerra" (1974), foi a Hamburgo e contactou com traficantes de armas. Destaque também para "O Quarto Protocolo", de 1984, que mereceu adaptação no grande ecrã.





O autor nasceu em Kent em 1938, tendo ingressado na Royal Air Force aos 18 anos. Foi correspondente de guerra da BBC e da Reuters e em 2016 revelou que trabalhou para o MI6 durante mais de 20 anos.





O domínio de várias línguas - para além do inglês, também o francês, alemão e russo - levou-o a trabalhar como correspondente no Biafra após ter passado pela Royal Air Force. Forsyth publicou mais de 25 livros e vendeu 75 milhões de cópias a nível global. Em 2015, sai a sua biografia, "Outsider" ("À Margem", publicado no ano seguinte em Portugal), com as peripécias de uma vida que inspiraram tantas outras histórias.





Forsyth foi condecorado com a Ordem do Império Britânico (CBE) pelos serviços prestados à literatura em 1997. Teve dois filhos com a primeira mulher, Carole Cunningham. A segunda mulher, Sandy Molloy, morreu em outubro de 2024.





c/ agências