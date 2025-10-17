Morreu o historiador e poeta António Borges Coelho

Foi opositor do regime do Estado Novo, tendo sido militante do Partido Comunista durante a ditadura. Por esse motivo, foi preso político e impedido de dar aulas até ao 25 de Abril.





António Borges Coelho nasceu a 7 de outubro de 1928 em Murça, Vila Real. Frequentou o seminário franciscano em Braga durante cinco anos mas acabou por abandonar essa via. Numa entrevista à RTP em 2007 , fala de "insatisfação" com esse percurso ao fim de dois anos de seminário, com interesse subsequente noutras áreas, nomeadamente na história da literatura grega e romana.





Foi dirigente do MUD Juvenil, tendo sido funcionário do Partido Comunista Português, do qual se viria a desfiliar em 1992. Esteve preso no Aljube e em Peniche, tendo feito parte do grupo de prisioneiros que sofreu represálias da PIDE após a fuga de Peniche, em 1960. No total, esteve preso durante seis anos e meio.





Foi redator do jornal A Capital e concluiu a sua licenciatura em Histórico-Filosóficas em 1968. Ainda antes do 25 de Abril, foi docente de liceu mas acabou por ser expulso por decisão do regime.





Já depois da Revolução, foi selecionado para selecionar na Universidade Clássica de Lisboa, passando a integrar o Departamento de História. Em 1993 passou a ser professor catedrático, com trabalho desenvolvido sobretudo a respeito do período medieval em Portugal e as influências da ocupação árabe, bem como a época da expansão portuguesa e da inquisição.