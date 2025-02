Morreu o maestro português Fernando Eldoro, 84 anos

Natural de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, Fernando Eldoro iniciou a formação artística na Academia de Música e Belas Artes do Funchal e prosseguiu-a no Conservatório Nacional, em Lisboa, onde se diplomou nos cursos superiores de violino, canto e composição - estudos que viria a aprofundar com os violinistas Sándor Végh e Margit Spirk, o compositor e pianista Jean-Françaix e o maestro Michel Corboz, histórico titular do Coro Gulbenkian.

Maestro adjunto do Coro Gulbenkian e titular das classes de conjunto do Conservatório Nacional de Lisboa, Fernando Eldoro dirigiu efetivos como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Clássica do Porto, a Régie Cooperativa Sinfonia e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, tendo também regido as orquestras Sinfónica da ORTF, Filarmónica da Lorena Metz, da Ópera de Lille, de Avignon, Bordéus e Arhnen, a Orquestra Nacional de Toulouse, a Orquestra da Rádio de Basileia e a Orquestra da Rádio de Sófia, a Kent County Orchestra e a Orquestra Nacional de Detmold.

Ao longo da sua carreira, "destacou-se pela excelência da sua direção musical e pela dedicação à música", afirma o Conservatório -- Escola das Artes da Madeira, numa nota de pesar.

"O seu legado perdurará na história da música e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de aprender e trabalhar com ele", lê-se na mesma nota.

O velório do maestro realiza-se na terça-feira, as partir das 18:00, na Igreja da Sagrada Família do Calhariz de Benfica, em Lisboa, de acordo com a funerária Servilusa.

As exéquias são realizadas na quarta-feira, com a celebração, às 14:00, da missa de corpo presente, seguindo-se o funeral, às 14:45, para o cemitério de Benfica.