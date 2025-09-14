Morreu o músico brasileiro Hermeto Pascoal, vencedor de três Grammy Latinos

A família do músico, por seu lado, comunicou a morte de Hermeto Pascoal nas redes sociais, afirmando que "a sua passagem para o plano espiritual" se fez "com serenidade e amor", "cercado pela família e por companheiros de música".

"No exato momento da passagem, seu grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d`água, a cachoeira. A música universal segue viva", lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.

Hermeto Pascoal tinha marcado para sábado uma atuação no Festival Acessa, em Belo Horizonte, que contou apenas com a sua banda, Nave Mãe.

A agenda do músico brasileiro passava igualmente pelos palcos portugueses, ao longo do próximo trimestre, nomeadamente da Culturgest, em Lisboa, da Braga`25 - Capital Portuguesa da Cultura, e do Teatro Viriato, em Viseu.

Os concertos centravam-se no último disco de inéditos do músico, "Pra você, Ilza", editado no ano passado, numa homenagem à sua companheira durante mais de 50 anos, que morreu em 2020.

"Pra você, Ilza" foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte um dos melhores álbuns brasileiros de 2024.