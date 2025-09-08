Morreu o músico britânico Rick Davies, co-fundador dos Supertramp

Hodjson é a voz mais conhecida da banda, mas Davies foi responsável por escrever êxitos como Cannonball ou Goodbye Stranger.







No documento divulgado hoje pela banda através das redes sociais, é dito que Rick Davies, fundador, vocalista e compositor dos Supertramp, morreu no sábado, "depois de ter lutado contra um mieloma múltiplo durante mais de 10 anos".



O cantor e pianista, nascido no Reino Unido em 1944, morreu na casa onde residia em Long Island, Estados Unidos.



Rick Davies fundou os Supertramp em 1969 com o guitarrista Richard Palmer, o baterista Robert Millar e o cantor e baixista Roger Hodgson.



Os Supertramp alcançaram êxito mundial no final da década de 1970 com o álbum "Breakfast in America", vencedor de dois prémios Grammy.



A banda separou-se em 1988, após uma digressão mundial, antes de se voltar a reunir no final da década de 1990.



"A música e o legado de Rick continuam a inspirar e são uma prova de que as grandes canções nunca morrem", afirmou a banda no mesmo comunicado.



Rick Davies formou os Supertramp em Londres em 1969 com o guitarrista Richard Palmer, o baterista Robert Millar e o vocalista e baixista Roger Hodjson.