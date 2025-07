Morreu o músico e produtor Luís Jardim

O anúncio da morte foi feito pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.





"É com profunda tristeza que me despeço do meu querido amigo Luís Jardim. Natural da Madeira, o Luís foi muito mais do que um brilhante músico e produtor musical, foi uma pessoa generosa, talentosa e inspiradora”, lê-se na publicação de Albuquerque.













O músico madeirense foi um pioneiro do rock em Portugal, com os Demónios Negros.

Com 16 anos, abandonou o Funchal e partiu para Londres, onde se afirmou, sobretudo, como percussionista de estúdio. Três anos depois estava a tocar em Hyde Park com os Rolling Stones.Como produtor, esteve ligado a disco de Rui Veloso e João Pedro Pais.Em Portugal, tornou-se conhecido do grande público em concursos de talentos na televisão.