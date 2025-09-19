Morreu o pintor Eduardo Batarda
A informação foi avançada nesta sexta-feira em comunicado pelas galerias Miguel Nabinho e Pedro Oliveira em conjunto com a família.
"É com profunda tristeza que a família, a Galeria Miguel Nabinho e a Galeria Pedro Oliveira comunicam o falecimento de Eduardo Batarda, na sequência de doença prolongada”, pode ler-se no comunicado divulgado no Facebook.
Batarda tinha 81 anos, foi uma “figura maior da arte contemporânea portuguesa” lembra ainda o comunicado salientando que a “originalidade e rigor da sua obra” marcou várias gerações de artistas e críticos.
Eduardo Batarda nasceu em Coimbra, em 1943, onde frequentou a escola de medicina da Universidade local de 1960 a 1963 – altura em que se candidatou, e com sucesso, à Escola de Belas Artes de Lisboa.
Já na capital, licenciou-se em dois cursos sucessivos de pintura em 1967 e 1968. Serviu como oficial do exército português de 1968 a 1971 – altura em que iniciou uma pós-graduação de três anos no Royal College of Art (RCA), em Londres, onde frequentou a Escola de Pintura da Faculdade de Belas Artes. Formou-se em 1974.
Entre 1976 e 2008 foi professor na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Escreveu ainda regularmente sobre arte e exposições de arte na imprensa portuguesa.
Estreou-se na exposição coletiva em 1966. A primeira exposição individual foi em 1968, em Lisboa, seguiram-se muitas outras tanto na capital como no Porto.
Realizaram-se ainda várias exposições antológicas e retrospetivas da sua obra. Em 1975, na Fundação Calouste Gulbenkian; em 1998, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian; em 2009, no Centro de Arte Manuel de Brito; em 2011, no Museu de Serralves.
Eduardo Batarda era pai da atriz Leonor Batarda.
