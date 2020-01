Morreu o produtor de cinema Henrique Espírito Santo

Foi um dos nomes incontornáveis do cinema português e do movimento cineclubista, ligado à luta à ditadura. Henrique Espírito Santo foi produtor, ator, crítico de cinema em várias publicações e professor na Escola de Cinema do Conservatório Nacional. Foi ainda diretor de produção do Centro Português de Cinema. Henrique Espírito Santo tinha 87 anos.