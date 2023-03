Morreu o saxofonista Wayne Shorter, lenda do jazz

O saxofonista morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Não foi revelada a causa do óbito, mas Wayne Shorter encontrava-se hospitalizado.Nascido em Newark, a 25 de agosto de 1933, Wayne Shorter começou a tocar saxofone aos 16 anos.Depois de cinco anos a tocar ao lado de Blakey, Shorter tornou-se líder da banda, tocando ao lado de outros futuros grandes nomes do jazz como Lee Morgan e Freddie Hubbard.Em 1964, Shorter foi convidado pelo trompetista Miles Davis para uma digressão, juntamente com Herbie Hancock, Tony Williams e Ron Carter.

Durante esse período, Shorter compôs aqueles que viriam a ser alguns dos seus maiores sucessos, como “Footprints”, “Nefertiti” e “Sanctuary”.A par dos Jazz Messengers e do quinteto de Miles Davis, Wayne Shorter fez ainda parte de um projeto considerado fulcral no seu percurso, o grupo de fusão Weather Report, com o teclista e compositor Joe Zawinul.

Shorter colaborou ainda com os Rolling Stones, Carlos Santana, Milton Nascimento e em 1989 produziu o álbum “Pilar”, da cantora e compositora portuguesa Pilar Homem de Melo.O primeiro foi em 1979, com o álbum 8:30, dos Weather Report, e o mais recente foi este ano, na categoria de Melhor Solo de Jazz Improvisado (com “Endangered Species”, do álbum “Live at the Detroit Jazz Festival”).O saxofonista atuou por diversas vezes em Portugal, nomeadamente no Coliseu de Lisboa em 1991, no Estoril Jazz em 2003, no Guimarães Jazz em 2006, na Casa da Música, Porto, em 2009, e no Centro Cultural de Belém (Lisboa), em 2014.

