Morreu Peter Mayhew, ator que interpertou Chewbacca na Guerra das Estrelas

Mayhew morreu em sua casa no norte do Texas na terça-feira, de acordo com um comunicado, divulgado na noite de quinta-feira pela família do ator, que não informa sobre as causas da morte.

O ator estreou-se no filme "Guerra das Estrelas: Uma nova esperança", em 1977, interpretando Chewbacca, um `Wookie`, que acompanhava o contrabandista Han Solo, interpretado pelo ator Harrison Ford.

Peter Mayhew fez de Chewbacca em mais dois filmes da trilogia e por fim na "Guerra das Estrelas : Episódio III - A Vingança dos Sith".

"Peter Mayhew era um homem gentil e com uma grande dignidade e caráter nobre", disse Harrison Ford, em comunicado.

"Esses aspectos da sua personalidade, além da sua sagacidade e graça, ele trouxe-os para o Chewbacca. Fomos parceiros no cinema e amigos na vida há mais de 30 anos e eu amava-o", concluiu.