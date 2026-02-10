Morreu Philippe Gaulier, mestre do clown teatral

Philippe Gaulier faleceu na segunda-feira, aos 82 anos, vítima de complicações associadas a uma infeção pulmonar.





Especializado num estilo cómico conhecido como clown (ou bufão), a sua representação caracterizava-se por atuações assentes no exagero, no ridículo, no grotesco e na sátira social. Fundador da École Philippe Gaulier, o comediante influenciou várias gerações de atores, estando talvez a marca do seu legado particularmente visível em Sacha Baron Cohen, nos seus papéis em “Borat” e “O Ditador”.





Entre os seus alunos, destacam-se também Roberto Benigni, o prestigiado protagonista do filme de 1997 “A vida é bela”, Emma Thompson, vencedora do Óscar de Melhor Atriz pela série Howard's End e Kathryn Hunter, atriz anglo-americana conhecida por filmes como Harry Potter e a Ordem de Fénix e A Tragédia de Macbeth.





Nascido em Paris, ainda durante a ocupação da Alemanha-nazi da França, Philippe Gaulier formou-se inicialmente como ator dramático, mas mais tarde percebeu que estava destinado ao mundo da comédia.





Essa vocação levou-o até à escola de Jacques Lecoq, onde adquiriu conhecimentos sobre técnicas de teatro do movimento com um dos mais influentes mímicos do século XX. Frequentemente descrito como seu discípulo, Gaulier acabou por lecionar na escola de teatro de Lecoq até fundar a sua própria instituição de ensino na década de 80.





O professor francês, lecionava sob o mote “encontra o idiota em ti” e era famoso por um estilo de ensino brutalmente honesto e duro. De acordo com o jornal Guardian, todos os alunos de Gaulier eram obrigados a usar narizes vermelhos de palhaço nas suas primeiras aulas porque, quando o faziam, o professor podia vislumbrar “melhor como é que eles eram em criança”.





O mestre do clown, que completaria 83 anos em março deste ano, abandonou o ensino em 2023 após um acidente vascular cerebral (AVC).





o professor francês era famoso por um estilo de ensinoO espólio de cursos de representação da École Philippe Gaulier, que atravessava os mais diversos campos das artes cénicas, fica agora a cargo da sua esposa e ex-aluna, Michiko Miyazaki Gaulier.