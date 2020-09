Morreu Winston Groom. Foi ele o autor da história de Forrest Gump

Forrest Gump foi protagonizado por Tom Hanks. Venceu seis óscares, em 1994.





A história foi escrita por Winston Groom, que participou na guerra do Vietname. Foi essa experiência que o levou a criar a famosa história de Forrest Gump que rendeu mais de 600 milhões de euros em bilheteiras.





Soube-se agora, por familiares, que Groom morreu na noite de quarta-feira.





Em 1995, depois do enorme sucesso do filme, Winston Groom escreveu uma sequela do livro original, com o nome de "Gump and Co."