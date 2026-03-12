EM DIRETO
Morte de Mário Zambujal. Presidente da República recorda "um desalinhado" com "sentido de humor marcante"

O Presidente da República, António José Seguro, expressou hoje tristeza pela morte do jornalista e escritor Mário Zambujal, aos 90 anos, que recordou como "orgulhosamente alentejano" e "um desalinhado" com "um sentido de humor marcante".

"Foi com tristeza que o Presidente da República tomou conhecimento da morte do jornalista e escritor Mário Zambujal, figura que nos deixa uma marca muito própria no jornalismo desportivo nacional, em todos os meios por onde passou, e que obteve vários êxitos com a sua escrita", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Mário Zambujal é recordado pelo chefe de Estado, António José Seguro, como "orgulhosamente alentejano" e como "um desalinhado", como o próprio se descrevia, "a que juntava um sentido de humor marcante".

Na mesma nota, refere-se que o seu livro "Crónica dos Bons Malandros", depois adaptado ao cinema, "foi um dos mais populares nos anos 80" e que Mário Zambujal foi "agraciado em 1984 com a Ordem do Infante D. Henrique".

"Recebeu, ao longo da carreira, inúmeros prémios, entre eles o Prémio Gazeta de Mérito 2025, atribuído pelo Clube de Jornalistas, instituição que presidiu durante 14 anos", acrescenta-se.

O Presidente da República "envia as suas sentidas condolências à sua família, amigos, ao Clube dos Jornalistas e demais colegas de profissão".

Mário Zambujal estreou-se nos livros com o sucesso "Crónica dos Bons Malandros", em 1980, quando era o conhecido `pivot` do programa da RTP "Domingo Desportivo". Na altura, já somava anos de jornalismo.

Foi chefe de redação do jornal O Século, dirigiu o Mundo Desportivo, pertenceu aos quadros dos jornais A Bola, Diário de Lisboa e Diário de Notícias e foi o primeiro diretor do semanário Se7e.

