Mosaico erótico saqueado de Pompeia e adquirido por nazi foi devolvido a Itália

Continua por explicar como um capitão nazi da Wehrmacht, encarregado da cadeia de abastecimento militar em Itália durante a Segunda Guerra Mundial, obteve este mosaico erótico romano saqueado do sítio arqueológico de Pompeia.





Porém, sabe-se que este militar do III Reich doou a peça arqueológica a um civil alemão, que a guardou desde então.





Após a morte do último proprietário, os herdeiros contactaram os Carabinieri da Unidade TPC (Tutela do Património Cultural) de Roma, a perguntar como poderiam devolver o mosaico ao Estado italiano.





Os serviços especializados em património verificaram o mosaico e confirmaram que era uma obra atribuível aos “eventos da depredação de guerra das obras de arte pertencentes ao Estado italiano”.





O repatriamento do mosaico ocorreu a 16 de setembro de 2023 via expedição diplomática. Após algum estudo da peça arqueológica, o retrato erótico pode agora ser apreciado na exposição do Parque Arqueológico de Pompeia, ao lado das centenas de outras peças arqueológicas provenientes da antiga cidade destruída pela erupção do Monte Vesúvio no ano 79 d.C.





Parque Arqueológico de Pompeia | Ministério da Cultura de Itália







“Todo o artefacto saqueado que retorna a casa é uma ferida que se fecha. Por isso expressamos a nossa gratidão à unidade de proteção pelo trabalho que fizeram”, declarou Gabriel Zuchtriegel, diretor do parque arqueológico.





“A ferida não está tanto no valor material do trabalho, mas no seu valor histórico, um valor gravemente comprometido pelo tráfico ilícito de antiguidades”, sublinhou

A cena erótica retratada em tesselas

Este mosaico quadrado produzido em travertino - um tipo de calcário - retrata um momento íntimo entre dois amantes. Um homem deitado numa cama, enquanto uma mulher está de frente para ele (de costas para o espectador). O braço direito do homem aproxima-se da figura feminina, como se estivesse prestes a tocar a mão estendida.





O retrato construído por pequeninas peças cúbicas de diversas tonalidades – tesselas – estra enquadrado cronologicamente entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo.





“É o momento em que o tema do amor doméstico se torna um sujeito artístico”, explica Zuchtriegel.





Enquanto o período anterior, o helenístico (entre o quarto ao primeiro século antes de Cristo), “exaltou a paixão de figuras mitológicas e heróicas, agora vemos um novo tema. Uma cena doméstica simples”, acrescentou.





Os investigadores acreditam que o mosaico pode ter estado incorporado num quarto e, provavelmente, tenha vindo da área em redor do Monte Vesúvio. Todavia, a “sua proveniência exata pode permanecer um mistério”.





Parque Arqueológico de Pompeia | Ministério da Cultura de Itália







“Não sabemos a origem exata da descoberta e provavelmente nunca saberemos. Faremos mais estudos e análises arqueométricas para verificar a sua autenticidade, para reconstruir a sua história o máximo possível", rematou o diretor do parque arqueológico.